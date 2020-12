В 2021 году на Рождество в 18 храмах Уфы пройдут богослужения. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров на оперативном совещании в мэрии города.

Он отметил, что службы состоятся 6 января за час до полуночи, а также 7 января в семь и девять утра. В храмах и церквях города волонтеры будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Внутри рекомендуется соблюдать дистанцию, носить маски. У самых крупных храмов города будут перекрыты участки дороги на время провидения мероприятий. В частности, перекроют участок на улице Кирова, а также на Бехтерева, где располагается Свято-Сергиевский кафедральный собор.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter