Храм в Башкирии включили в список выявленных объектов культурного наследия

Напомним, ранее Фонд «Региональный оператор капремонта РБ» выделил 44,4 миллиона рублей на ремонт объектов культурного наследия. В список реконструируемых объектов вошли дома № 3, 5 и 9 на проспекте Октября в Уфе, а также дом № 24 на улице Кольцевой.