Храм в Башкирии включили в список выявленных объектов культурного наследия

Храм в Башкирии включили в список выявленных объектов культурного наследия

Вчера, 16:56ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Соответствующий приказ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Олег Полстовалов.

Теперь в перечень выявленных объектов культурного наследия внесён Монастырский соборных храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского, который находится в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии. Согласно документу, храм является памятником истории и архитектуры.

Контроль за исполнением приказа возложен на Олега Полстовалова.

Напомним, ранее Фонд «Региональный оператор капремонта РБ» выделил 44,4 миллиона рублей на ремонт объектов культурного наследия. В список реконструируемых объектов вошли дома № 3, 5 и 9 на проспекте Октября в Уфе, а также дом № 24 на улице Кольцевой.

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