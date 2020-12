Храм в Башкирии включили в список выявленных объектов культурного наследия

Соответствующий приказ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Олег Полстовалов.

Теперь в перечень выявленных объектов культурного наследия внесён Монастырский соборных храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского, который находится в селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии. Согласно документу, храм является памятником истории и архитектуры. Контроль за исполнением приказа возложен на Олега Полстовалова. Напомним, ранее Фонд «Региональный оператор капремонта РБ» выделил 44,4 миллиона рублей на ремонт объектов культурного наследия. В список реконструируемых объектов вошли дома № 3, 5 и 9 на проспекте Октября в Уфе, а также дом № 24 на улице Кольцевой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter