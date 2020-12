Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах на новогодние праздники.

Это время он проведет в Уфе. Он сообщил, что планировал отдохнуть в санатории, однако пандемия внесла свои коррективы. На пресс-конференции отметили, что все места в ресторанах и кафе заняты для празднования. На это Радий Хабиров ответил, что для него «местечко есть». Он также добавил, что остаётся в Уфе, так как «в любой момент в роддом надо будет ехать». Напомним, супруги Хабировы ждут ребёнка.

