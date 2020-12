Азербайджанский журналист ответил на письмо лидера российских армян

Известный азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев высказался по поводу письма президента Союза армян России Ары Абрамяна, направленного главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. В нем лидер российских армян охарактеризовал новую ситуацию в Карабахе как «мину замедленного действия».

Как сообщает ng.ru, прочитав письмо, в котором говорится о невозможности совместного проживания двух народов по вине Алиева, журналист делает вывод, что в послании Абрамяна — плохо скрытая угроза Азербайджану новыми военными действиями. В то же время к Ильхаму Алиеву приходит немало других писем — от армянских родителей, которые просят помочь найти и вернуть их детей. По словам Фатуллаева, Арменией были брошены безоружные и плохо обученные молодые люди умирать на оккупированных территориях «во имя сумасбродной идеи создания армянского царства» в границах, которые установили античные географы и историки. Было бы понятно, если бы Абрамян в своем письме беспокоился о судьбе своей страны и народа, озвучивая предложения «как нам обустроить Армению?». Но, как считает Фатуллаев, оно бессодержательное, если рассматривать его с точки зрения построения будущего мира в Карабахе. В письме утверждается, что именно Азербайджан совершил нападение на Армению, захватив Сюник, Капан, Тавуш, дойдя до Севана и изгнав всех армян с занятых исторических азербайджанских территорий. В письме Абрамяна звучит также обвинение Азербайджана в попытках переписать историю и избавиться от армянских храмов, могил и памятников. Но именно силами Армении были уничтожены около восьми тысяч памятников, принадлежащих азербайджанской и мусульманской культурам. Среди них дворец карабахских ханов, дом поэтессы Хуршуд Бану Натаван, мавзолей великого шушинского визиря и поэта Вагифа. «Куда пропали все могилы наших предков?» — задается вопросом Фатуллаев. И кем были заминированы кладбища, которые не успели сравнять с лицом земли? И в то же время Абрамян утверждает об «азербайджанском вандализме». Также журналист спрашивает, почему не последовало извинений лидеров Армении в адрес Азербайджана в связи с совершенными преступлениями? Еще журналист говорит об отдельных фрагментах, где, по его словам, президент Союза армян России «убеждает себя» в том, что Азербайджан после захвата многих территорий Армении выдворил около миллиона армян. Абрамяном выдвигаются обвинения в адрес Алиева в том, что он торпедирует новую модель мира в Карабахе. Хотя именно азербайджанский лидер сразу после российского президента заявил об окончании конфликта. Все инициативы политического характера, предложенные и озвученные азербайджанским президентом, находятся в рамках миротворческой стратегии. Чтобы окончательно урегулировать конфликт, Азербайджан предложил инициативу «платформа шести». Это настоящий рывок в вопросах, которые связаны с региональной интеграцией и кооперацией. Ее участниками могут стать все закавказские государства. Также Азербайджаном разрабатывается обширная государственная программа реконструкции освобожденных земель. Положено начало обустройству новой логистической схемы в Закавказье, обсуждаются планы экономического развития, расширяются отношения с Ираном. Ереван же, по мнению журналиста, продолжает проявлять агрессию, причем уже не только по отношению к Баку, но и к дружественным странам, таким как Россия и Турция. Последняя в письме Абрамяна приравнена к террористическому государству. А слова Абрамяна о «реваншистской войне» выдают его настоящее отношение к будущему.

