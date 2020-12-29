Азербайджанский журналист ответил на письмо лидера российских армян

Ереван же, по мнению журналиста, продолжает проявлять агрессию, причем уже не только по отношению к Баку, но и к дружественным странам, таким как Россия и Турция. Последняя в письме Абрамяна приравнена к террористическому государству. А слова Абрамяна о «реваншистской войне» выдают его настоящее отношение к будущему.