Заработать и не проиграть: как правильно работать с инвестициями

В последние несколько лет в России наблюдается значительный рост интереса людей к инвестициям в ценные бумаги. В частности, только за сентябрь этого года на Московской бирже брокерские счета открыли свыше 750 тыс. человек, а общее число людей, имеющих доступ к биржевой торговле, достигло почти 15 млн.
Эксперты считают, что причина этого интереса в низких ставках по депозитам и в том, что начать торговать на бирже стало очень просто — достаточно установить приложение. Некоторые инвестиционные продукты вам предложат даже в банковском офисе.
Так, житель Уфы Евгений Изотов всегда считал существующие проценты по банковским вкладам слишком незначительными, но и громкие обещания бешеных доходов от сомнительных организаций доверия у него не вызывали. По его словам, он не строил воздушных замков, не мечтал о фантастической прибыли, а просто хотел, чтобы его деньги работали. И в этом плане инвестиции показались Евгению самым разумным выбором. Первое время он покупал и продавал акции по наитию и это ожидаемо не приводило к нужному результату. Тем не менее это давало опыт и знания.
— Я считаю, что относиться к инвестициям стоит как к игре. Как к сложной интеллектуальной игре. Вам понадобится знание правил фондового рынка, опыт, смелость и удача. Надо понимать, что любая игра — это риск, но кто не рискует… — смеется инвестор.
Отметим, что Евгений Изотов на бирже успел и потерять, и приобрести. По его мнению, со временем инвестировать проще, поскольку рынок становится понятнее. Главное — подходить к процессу с умом, спокойствием и без ожиданий мгновенной и грандиозной прибыли.
В самом начале следует многое взвесить. Инвестирование — это риск, но риск этот в меньшей степени похожий на лотерею. Риски финансового рынка всегда связаны с потенциальной доходностью — чем больше можно заработать, тем больше можно потерять, и наоборот. Уровень готовности к риску у каждого свой и выбор за вами. Чтобы понимать, как правильно инвестировать, нужны знания, получить их можно бесплатно. Например, базовую информацию от Центрального банка легко найти на сайте «Финансовая культура», более углубленную — на вебинарах бесплатного курса от школы Московской биржи «Путь инвестора».
— Путь проб и ошибок на финансовом рынке — чреват разочарованиями, хотя он и приносит бесценный опыт. А ошибки здесь совершать легко, достаточно открыть приложение на телефоне. Не жалейте время на качественное обучение, это тоже инвестиции, — считает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.
Эксперты просят новичков не кидаться за обещаниями высокой потенциальной доходности, поскольку этот доход не гарантирован и может в любой момент быть «срублен» непредвиденными событиями. Любой период роста в какой-то момент сменится падением, которое неприятно, но к которому следует всегда быть готовым. Причем чем выше котировки ценной бумаги сейчас, тем сильнее может быть ее потенциальное снижение в обозримом будущем. И наоборот тоже возможно. Поэтому инвестирование принесет хороший результат, если вкладываться на долгий срок.
В том числе поэтому не стоит вкладывать в инвестиции все деньги или последние сбережения: их лучше оставить в банке. Смысл банковского депозита не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы была «подушка безопасности» на всякий пожарный случай. Ведь когда вам срочно понадобятся деньги, ваши инвестиционные активы могут как по закону подлости оказаться в стадии падения стоимости. И эти убытки вам никто не компенсирует.
Если у вас нет опыта, то лучше доверить деньги профессионалам. В числе наиболее доступных и простых решений — паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и стандартные стратегии доверительного управления. Важно! Инвестиционные советники из единого реестра Банка России, которые помогут вам оперировать своими инвестициями, несут ответственность за свои рекомендации, в отличие от, скажем, блогеров и анонимных телеграм-каналов. Если уж идти за советами по инвестициям — лучше к профи.
Выбирая инвестсоветника, брокера или управляющего, проверьте у них лицензию, это можно сделать на сайте Центрального банка http://cbr.ru/fmp_check/.
Еще один нюанс: некоторые инвестпродукты, которые вам могут предложить, предусматривают возможность возврата вложенных средств, но это лишь обещание участника рынка, а не гарантия государства. Более того, оценить доходы и возможность таких выплат новичкам будет непросто.
Зато обязательно стоит присмотреться к возможности открыть индивидуальный инвестиционный счет — с ним можно получить налоговый вычет и таким образом увеличить доходность своих вложений.
Также не стоит вкладывать всё в бумаги двух-трех компаний, которые вам приглянулись: чем шире круг компаний, в которые вы инвестируете, тем меньше можете потерять, когда прилетят так называемые «черные лебеди».
Казалось бы, эти правила не так уж и сложны, но соблюсти их все в режиме реального времени, в погоне за «легкими» деньгами порой бывает очень непросто.
Риск некоторых финансовых инструментов новичкам порой оценить трудно. Например, это касается ценных бумаг со сложными параметрами определения доходности, внебиржевых производных финансовых инструментов, ценных бумаг малоизвестных компаний. Поэтому с октября текущего года перед покупкой сложных финансовых инструментов надо пройти специальное тестирование на понимание их особенностей и рисков. Для каждого вида сложных инструментов — свой короткий тест, количество попыток сдачи не ограничено.
Михаил Мамута считает, что в первый раз стоит потратить на эту процедуру двадцать минут, чтобы потом не испытывать разочарования в результатах инвестирования:
— Если инвестор не прошел тест, то брокер может предложить ему подумать над приобретением чего-то более подходящего его знаниям и опыту <…>. Этот механизм поможет начинающему инвестору уберечь себя от разовой потери всех имеющихся у него денег.