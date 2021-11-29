Заработать и не проиграть: как правильно работать с инвестициями

Так, житель Уфы Евгений Изотов всегда считал существующие проценты по банковским вкладам слишком незначительными, но и громкие обещания бешеных доходов от сомнительных организаций доверия у него не вызывали. По его словам, он не строил воздушных замков, не мечтал о фантастической прибыли, а просто хотел, чтобы его деньги работали. И в этом плане инвестиции показались Евгению самым разумным выбором. Первое время он покупал и продавал акции по наитию и это ожидаемо не приводило к нужному результату. Тем не менее это давало опыт и знания.