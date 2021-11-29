Водителей в Башкирии будут штрафовать за неправильно припаркованные машины

Водителей в Башкирии будут штрафовать за неправильно припаркованные машины
Водителей в Башкирии будут штрафовать за неправильно припаркованные машины
Сегодня, 17:42ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Теперь водителей, которые будут парковать машины возле мусорных контейнеров, будут штрафовать. За повторное нарушение сумма увеличится в два раза.

В Башкирии водителей будут штрафовать за припаркованные машины на контейнерных площадках. Об этом сообщило Министерство природоиспользования и экологии.

В ведомстве сообщили, что мешающие автомобили будут фотографировать водители мусоровозов. Информацию будут отправлять в административные комиссии при муниципалитетах.

Для граждан штраф будет 1 000-2 000 рублей, для должностных лиц - 5 000-10 000 рублей, для юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. Повторное нарушение будет оплачиваться в двойном размере.

В пресс-службе также отметили, что автомобили, припаркованные возле мусорных контейнеров, мешают своевременному вывозу отходов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы