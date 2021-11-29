Водителей в Башкирии будут штрафовать за неправильно припаркованные машины

Теперь водителей, которые будут парковать машины возле мусорных контейнеров, будут штрафовать. За повторное нарушение сумма увеличится в два раза.

В Башкирии водителей будут штрафовать за припаркованные машины на контейнерных площадках. Об этом сообщило Министерство природоиспользования и экологии. В ведомстве сообщили, что мешающие автомобили будут фотографировать водители мусоровозов. Информацию будут отправлять в административные комиссии при муниципалитетах. Для граждан штраф будет 1 000-2 000 рублей, для должностных лиц - 5 000-10 000 рублей, для юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. Повторное нарушение будет оплачиваться в двойном размере. В пресс-службе также отметили, что автомобили, припаркованные возле мусорных контейнеров, мешают своевременному вывозу отходов.

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