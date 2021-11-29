Власти Башкирии отменили оперативку ради поездки на заросший пруд за 62 млн рублей

Власти Башкирии отменили оперативку ради поездки на заросший пруд за 62 млн рублей
Власти Башкирии отменили оперативку ради поездки на заросший пруд за 62 млн рублей
Сегодня, 19:14ОбществоЭлина СайфрановаФото: pravitelstvorb.ru
Еженедельное оперативное совещание в правительстве Башкирии было отменено из-за выездного заседания в Белокатайском районе. Однако позже пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Назаров в этот день посетил реконструированный за 62 миллиона рублей заросший пруд.

Стало известно, какие объекты посетил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров входе рабочей поездки в Белокатайский район, из-за которой было отменено еженедельное оперативное совещание в Правительстве республики.

Так, в первую очередь чиновник посетил производство питьевой воды «Белокатайская», далее переместился к спортзалу Детско-юношеской спортивной школы, откуда направился в Белокатайскую ЦРБ, а финальным аккордом рабочей поездки стало посещение заросшего пруда на реке Большой Ик у села Соколки, который в 2020 году реконструировали почти за 62 миллиона. Известно, что с 2011 года пруд «зарос кустарником, в связи с чем, заполнение водой и эксплуатация объекта на данный момент не представляется возможной».

Пресс-служба правительства уточняет, что реконструкцией занималось ООО «Астрогрупп» за 61,7 миллиона рублей, однако в проекте обновления пруда не учитывалась отчистка ложа водохранилища.

— В проекте реконструкции не была предусмотрена очистка ложа водохранилища. С 2011 года пруд не эксплуатировался, и по истечении времени зарос кустарником, в связи с чем, заполнение водой и эксплуатация объекта на данный момент не представляется возможной, — сообщает ведомство.

Теперь же, после поручения Радия Хабирова, Минэкологии региона разработало проектно-сметную документацию для отчистки ложа пруда. Так, премьер-министр республики заявляет, что «этот пруд может стать центром притяжения и проведения досуга среди местных жителей».

— Решение ранее уже Радием Фаритовичем было принято. Средства предусмотрели для этого. Поэтому к следующему году эту работу завершаем. Мы договорились что это место должно быть и достопримечательностью этой территории, и местом комфортного досуга жителей, чтобы там можно было и купаться, и рыбачить и отдыхать и должно пополнять запасы воды, — сообщил Андрей Назаров.

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