В Уфе за вывоз мусора подрядчику заплатят 188 миллионов рублей

В Уфе за вывоз мусора подрядчику заплатят 188 миллионов рублей
В Уфе за вывоз мусора подрядчику заплатят 188 миллионов рублей
Сегодня, 15:35ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
В обязанности исполнителя будут входить в работы по сбору и вывозу отходов разного класса опасности.

Как сообщает РБК, в Уфе компания "Рудсервис" выиграла аукцион без снижения цены контракта и теперь будет осуществлять сбор и вывоз мусора по контракту на 188,3 миллионов рублей.

По условиям договора, исполнитель будет обеспечивать регулярный сбор и вывоз отходов из контейнеров в Октябрьском районе Уфы с 1 января по 31 декабря 2022 года. Всего оператору нужно будет вывезти 71 тысячу тонн отходов, в числе которых 49,7 тысячи тонн отходов IV класса и 21,3 тысячи тонн V класса опасности. Мусор будут вывозить в полигон нерадиоактивных отходов в Черкассах на севере города.

Помимо всего прочего, компания должна будет подкреплять свои действия фотографиями с контейнерных площадок до и после загрузки отходов и загружать снимки в систему "ТКО-Башкортостан".

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