В Уфе стартовала спецоперация «Автобус», которую организовывают сотрудники ГИБДД

По данным пресс-службы ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года на дорогах Уфы на 4% увеличилось количество аварий, которые произошли по вине водителей общественного транспорта. Таких случаев было зарегистрировано 52, из них 84 человека получили различные травмы. Если сравнивать с прошлым годом, то на 40% увеличилось количество травм людей в ДТП, причиной которых стало несоблюдение правил со стороны водителей автобусов.