В Уфе стартовала спецоперация «Автобус», которую организовывают сотрудники ГИБДД

В Уфе стартовала спецоперация «Автобус», которую организовывают сотрудники ГИБДД
В Уфе стартовала спецоперация «Автобус», которую организовывают сотрудники ГИБДД
Сегодня, 15:44ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Профилактические работы направлены на устранение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов.

В Уфе с 28 ноября начались профилактические мероприятия, которые направлены на пресечение нарушений ПДД водителей в сфере пассажирских перевозок. Операция продлится до 3 декабря.

Сотрудники службы ГИБДД будут проверять техническое состояние автобусов и маршруток, наличие путевой документации, их оснащение тахографами и соблюдение водителями режима труда и отдыха.

По данным пресс-службы ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года на дорогах Уфы на 4% увеличилось количество аварий, которые произошли по вине водителей общественного транспорта. Таких случаев было зарегистрировано 52, из них 84 человека получили различные травмы. Если сравнивать с прошлым годом, то на 40% увеличилось количество травм людей в ДТП, причиной которых стало несоблюдение правил со стороны водителей автобусов.

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