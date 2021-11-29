В МЧС Башкирии из-за гололеда и сильного тумана выпустили штормовое предупреждение

В МЧС Башкирии из-за гололеда и сильного тумана выпустили штормовое предупреждение
В МЧС Башкирии из-за гололеда и сильного тумана выпустили штормовое предупреждение
Сегодня, 18:50ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Видимость 30 ноября на дорогах из-за тумана снизится до 1000 метров, также ожидается и сильный ветер до 12 метров в секунду, сообщает МЧС Башкирии.

Известно, что завтра, 30 ноября, ожидается облачная и пасмурная погода, из осадков прогнозируется мокрый снег. В связи с непогодой МЧС Башкирии предупреждает, что на дорогах образуется ледяная корка, также из-за сильного тумана видимость на дорогах снизится до 1000 метров.

Помимо этого, уже синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигать 12 метром в секунду.

Так, погода завтра, 30 ноября, ожидается прохладной. В частности, ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, а в восточных района и вовсе до -13 градусов. Днем столбик термометра покажет от -5 до 0 градусов.

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