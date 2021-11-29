В ГД оценили предложение о штрафах за нарушение рассмотрения обращений пенсионеров

Депутат отметил безобразное отношение к обращениям граждан и депутатским запросам, сообщает RT.
Он напомнил, что пожилые россияне — это в том числе бывшие военные, инвалидами или те, кто получает пенсию по потере кормильца.
Нилов отметил, что вопрос надлежащего рассмотрения обращений требует принятия решений. В целом отношение к письмам граждан требует корректировки, добавил он.
Антон Орлов ранее выдвинул предложение об увеличении штрафа за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан и внедрить новое положение, которое предусматривает наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров.