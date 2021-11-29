Новые штрафы до 300 тысяч рублей введут в Башкирии

Теперь неаттестованным экскурсоводам, гидам и экскурсионным компаниям будут грозить штрафы. Чиновники считают, что это положительно скажется на рынке туризма в Башкирии.

В Башкирии депутаты дали положительную оценку законопроекту «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». За его нарушения предполагаются штрафы до 300 тысяч рублей. Аттестация для экскурсоводов вводится с 1 июля 2022 года, в связи с этим Толкачев сообщил, что в законодательство будут внесены соответствующие изменения. Теперь чтобы заниматься экскурсиями, необходимо будет проходить аттестацию для получения соответствующего удостоверения. Если экскурсоводам не соблюдать новый закон, то за этим последуют штрафы. Для физических лиц - от 3 до 5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч. Для инструктора-проводника предусмотрели штрафы гораздо выше - от 5 до 10 тысяч для физических лиц, от 15 до 30 тысяч для должностных и от 30 до 50 тысяч для юрлиц. Выдавать аттестаты смогут только уполномоченные организации, внесенные в специальный реестр. Если проверяющей организации в этом реестре нет, то тоже предусмотрены штрафы - должностным лицам от 20 до 30 тысяч и юрлицам от 200 до 300 тысяч рублей. Константин Толкачев пояснил, что штрафы помогут сформировать цивилизованный, прозрачный и контролируемый рынок туристских услуг и создаст позитивный имидж республики.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter