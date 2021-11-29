В Башкирии сбивший двух подростков пьяный водитель предстанет перед судом

В Башкирии сбивший двух подростков пьяный водитель предстанет перед судом
В Башкирии сбивший двух подростков пьяный водитель предстанет перед судом
Сегодня, 18:32ОбществоЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба СК РБ.
Инцидент произошел 15 мая этого года в Белокатайском районе. Мужчина за рулем находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без прав, а также передвигался по дороге в вечернее время без включенных фар. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Башкирии

Известно, что было завершено расследование уголовного дела по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 264 УК РФ в отношении водителя «ВАЗ-21099, который 15 мая этого года совершил наезд на двух подростков и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел после 10 часов вечера в Белокатайском районе, а именно на дороге «Новомуслюмово — Карлыханово».

Как уточняет пресс-служба СК Башкирии, 31-летний обвиняемый находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без водительских прав. Помимо этого, мужчина нарушил и скоростной режим, а фары автомобиля были выключены. В результате чего обвиняемый не справился с управлением и выехал на обочину, где и сбил подростков 13 и 14 лет. После ДТП мужчина скрылся с места преступления. Потерпевшим, по информации ведомства, был причинен тяжкий вред здоровью.

— После содеянного, обвиняемый не принял мер к оказанию пострадавшим первой помощи, не сообщил о ДТП в правоохранительные органы и скрылся. Находившиеся вместе с потерпевшими трое сверстников сами оказали помощь пострадавшим и вызвали медицинских сотрудников. В результате ДТП несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Отмечается, что вину 31-летний водитель признал.

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