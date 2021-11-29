В Башкирии обнаружили молочку из просроченного сырья

В Башкирии обнаружили молочку из просроченного сырья
В Башкирии обнаружили молочку из просроченного сырья
Сегодня, 17:29ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
На Бирском комбинате использовали коровье молоко, срок годности которого истек еще 9 сентября. Возбуждено административное дело.

В Башкирии на Бирском комбинате изготавливали молочную продукцию из просроченного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики.

Ведомство установило, что 10 сентября на производстве ультрапастеризованного молока предприятие использовало коровье молоко, у которого срок годности вышел еще 9 сентября. В производственном сертификате при этом была указана дата изготовления 31 августа 2021 года.

Из-за потенциально опасной продукции деятельность предприятия была остановлена. В результате рассмотрения административного дела виновные будут привлечены к ответственности.

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