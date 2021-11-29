Уфимец заявил о закрытии почты из-за зарплаты начальника отделения в 15 тысяч рублей

28 ноября в социальных сетях появилось фото объявления о найме начальника отделения почты ОПС в деревне Подымалово в Уфимском районе, за ответственную должность предлагают 15 тысяч рублей в месяц.

«Почта России предлагает достойную и стабильную зарплату! Из-за низкой зарплаты у нас в поселке Чернолесовский (Уфимский район — прим.ред.) закрыта Почта. И смешно, и грустно. Начальник отделения. 15 тысяч в месяц», — возмутился он. Фото: фото из соцсетей Стоит отметить, что в объявлении указанную зарплату обещают платить вовремя, строго соблюдать Трудовой кодекс и обеспечить кандидата социальной поддержкой. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России». 22 ноября Mkset сообщал о том, что 12,7% жителей Башкирии получают зарплату ниже 15 тысяч рублей. По данным РИА Новости, Башкирия оказалась на 36 месте рейтинга по зарплатам в России. Лишь 3,7% жителей региона получают зарплату больше 100 тысяч рублей. Напомним и то, что 25 ноября на 38-м заседании Курултая Башкирии министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов заявил, что в регионе «запланирован планомерный рост среднемесячной заработной платы». В частности, в 2024 году средняя зарплата в регионе будет на уровне 43,4 тысячи рублей, в 2023 году вырастет до 46,3 тысяч рублей, а 2024 году составит 50,4 тысячи рублей.

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