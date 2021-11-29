Уфа вошла в тройку городов России по числу резюме с отметкой о вакцинации от COVID-19

Уфа вошла в тройку городов России по числу резюме с отметкой о вакцинации от COVID-19
Уфа вошла в тройку городов России по числу резюме с отметкой о вакцинации от COVID-19
Сегодня, 14:46ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Столица Башкирии обогнала по данному показателю Москву, следует из результатов исследования центра портала Superjob.

Уфа стала третьим городом в России, где высока доля резюме с отметкой о пройденной вакцинации от COVID-19. Сертификат о вакцинации имеют 17,6% резюме от общего числа резюме в регионе.

Больше всего резюме с отметкой в Волгограде (17,9% от общего числа) и Москве (17,4%). Реже всего сведения о вакцинации указывали в резюме соискатели из Новосибирска (12%) и Перми (13%).

В целом в России число вакансий, в которых требуется сертификат о вакцинации от коронавируса, в ноябре составило 1,2%. QR-коды требуют у потенциальных медработников, сотрудников общепита и ритейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистиков. По данным Superjob, каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку. Больше всего вакансий, где есть требование о сертификате или о готовности сделать прививку— в Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве. Реже всего сертификат требуется в Воронеже и Самаре.

Отмечается, что исследование проводилось на основании опубликованных за месяц вакансий и резюме в открытом и закрытом доступе. Объем выборки составил 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме.

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