Центр занятости в Уфе запустил чат-бот в телеграм по вопросам вакансий и пособий

29 ноября о новом канале в мессенджере Telegram, где дополнительно будет работать и чат-бот, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Башкирии.

На сайте ведомства сообщается, что вся нужная и актуальная информация по вопросам занятости теперь будет доступна через круглосуточно работающий чат-бот в Telegram. Отметим, что это не первый чат-бот от республиканских ведомств. Первопроходцем стал минздрав Башкирии, который создал чат бот о наличии той или иной вакцины в конкретном районе. На сайте ведомства обещают, что виртуальный помощник может мгновенно ответить на вопросы граждан и рассказать пользователям об услугах Центра занятости. Обещано, что буквально за пару кликов пользователь узнает актуальный размер пособия и порядок его назначения, или в каком случае работодатели должны устраивать инвалидов в счёт квоты. В случае, если у бота не найдется ответа на вопрос человека он перенаправит его на реального сотрудника. Чтобы найти виртуального помощника в Telegram достаточно вбить в строке поиска его имя – @czn_ufa_bot.

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