СМИ: Глава ВОС лоббирует интересы только одной компании?

Президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Александр Неумывакин выступает за заключение госконтракта на поставки оборудования с компанией «Круст». При этом рядовые члены ВОС уже давно жаловались на качество прибора.

В беседе с eg.ru слабовидящие отмечают, что оборудование «Круст», в частности ручные видеоувеличители (ЭРВУ) «Визор» — «электронная лупа», на приобретение которых государство тратит миллионы, чаще всего остается невостребованным. В основном из-за низкого качества продукта — люди отказываются от бесплатных гаджетов из-за головной боли или режущих ощущений в глазах после его применения. Прибор протестировал эксперт по средствам технической реабилитации Александр Пивень. Он отметил, что частота обновления изображения у него всего 18 кадров в секунду, при том, что допустимая — 50 кадров в секунду. А значит, показатели приборов «Круста» в три раза меньше аналогичных приборов других компаний. Вызывают вопросы и сами принимаемые госстандарты для этих приборов. У многих создается впечатление, что они пишутся как будто бы под одну компанию. Например, сейчас в Москве подкомитет технического комитета 381 при Росстандарте ПК5, отвечающий за ГОСТ ИК-систем, обсуждает ГОСТ для электронных увеличителей. От ВОС в группу входит Сергей Макаров, ранее исполнявший обязанности гендиректора компании «Круст», и еще один его бывший коллега Марат Салихов. Записаны экспертами и представители геленджикского санатория «Солнечный берег». Эта здравница — еще один повод для возмущения инвалидов по зрению. На строительство ее нового корпуса затрачено более 500 млн руб., что считают абсурдом, поскольку даже имеющиеся возможности санатория для оздоровления незрячих используются максимум на 30 процентов. Как пишет издание, Неумывакин руководит обществом уже 35 лет. За это время он уже отстранялся от руководства в 2011 году из-за обвинения в продаже помещений ВОС через фирму-однодневку по значительно заниженной цене. Жалобу на руководителя отправляли и в аппарат президента, отмечая, что он превратил организацию из государственной в свою собственную. Разрыв в зарплатах рядовых членов и руководства, в которое входят родственники президента ВОС, исчисляется миллионами. При этом в 2016 году данные засекретили, а призыв молодых членов организации сделать их прозрачными назвали шантажом, пишет eg.ru. Счетная палата также отметила, что больше половины средств, выделяемых государством организации в 2012–2014 годах, ушла на личные нужды руководства. Деньги совсем не идут на финансирование создания рабочих мест для слабовидящих. Непрозрачность деятельности ВОС вызывает много вопросов, и лоббирование интересов одной компании — лишь одна из накопившихся проблем.

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