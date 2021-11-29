С 4 декабря в Башкирии начинает курсировать экспресс-поезд «Легенда Урала»

На зимний период маршрут станет регулярным, и будет отправляться из Уфы каждые выходные, и в субботу и в воскресенье.
Из Уфы экспресса будет отправляться в 07:08 по местному времени. Прибудет в Новоабзаково он в 13:07. В пути пригородный поезд будет останавливаться на станциях Дёма, Уршак, санаторий «Ассы», Инзер, Айгир, Белорецк, Новоабзаково.
Из Новоабзаково в Уфу поезд отправится через час после прибытия, в 14:08 минут, и окажется в Уфе вечером в 19:37. В этот же день в 14.08 поезд отправляется в обратный путь с теми же остановками. Время прибытия на станцию Уфа – 19.37.
Отмечается, что провоз горнолыжного инвентаря в пригородном поезде будет бесплатным Также, при покупке билета на поезд пассажир получит скидку на ски-пасс – четырехчасовое катание на трассах ГЛЦ «Абзаково» обойдется в 900 рублей и бесплатный проезд на автобусе от станции Новоабзаково до ГЛЦ «Абзаково» и обратно.
Звучит эта новость радостно, однако уфимцы, которые часто приезжают на данный горнолыжный курорт недоумевают, ведь при таком расписании поездов поехать в однодневную поездку не представляется возможным.
– Очень они неудобно сделали. Час всего между поездами туда и обратно. Если раньше можно было приехать, покататься и вечером спокойно уехать, то теперь поехать в однодневный тур невозможно, – посетовал уфимец, который часто посещает ГЛЦ.