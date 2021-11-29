С 4 декабря в Башкирии начинает курсировать экспресс-поезд «Легенда Урала»

С 4 декабря в Башкирии начинает курсировать экспресс-поезд «Легенда Урала»
С 4 декабря в Башкирии начинает курсировать экспресс-поезд «Легенда Урала»
Сегодня, 14:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Уже в эту субботу, 4 декабря пригородный поезд по маршруту «Уфа - Новоабзаково - Уфа» начнет перевозить туристов и любителей зимнего отдыха до горнолыжного курорта и обратно.

На зимний период маршрут станет регулярным, и будет отправляться из Уфы каждые выходные, и в субботу и в воскресенье.

Из Уфы экспресса будет отправляться в 07:08 по местному времени. Прибудет в Новоабзаково он в 13:07. В пути пригородный поезд будет останавливаться на станциях Дёма, Уршак, санаторий «Ассы», Инзер, Айгир, Белорецк, Новоабзаково.

Из Новоабзаково в Уфу поезд отправится через час после прибытия, в 14:08 минут, и окажется в Уфе вечером в 19:37. В этот же день в 14.08 поезд отправляется в обратный путь с теми же остановками. Время прибытия на станцию Уфа – 19.37.

Отмечается, что провоз горнолыжного инвентаря в пригородном поезде будет бесплатным Также, при покупке билета на поезд пассажир получит скидку на ски-пасс – четырехчасовое катание на трассах ГЛЦ «Абзаково» обойдется в 900 рублей и бесплатный проезд на автобусе от станции Новоабзаково до ГЛЦ «Абзаково» и обратно.

Звучит эта новость радостно, однако уфимцы, которые часто приезжают на данный горнолыжный курорт недоумевают, ведь при таком расписании поездов поехать в однодневную поездку не представляется возможным.

– Очень они неудобно сделали. Час всего между поездами туда и обратно. Если раньше можно было приехать, покататься и вечером спокойно уехать, то теперь поехать в однодневный тур невозможно, – посетовал уфимец, который часто посещает ГЛЦ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы