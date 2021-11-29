«Норникель» проводит открытые слушания с коренными народами

Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» провела второй тур консультаций по программе переселения и развития поселка Тухард в рамках процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). В народном сходе приняли участие 78 жителей населенного пункта и оленеводов.

Подобную процедуру в российской Арктике проводят в первый раз. «Норильский никель» реализует ее в соответствии со стандартом ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Корпорация на добровольной основе признает международные стандарты с опорой на Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, пишет prmira.ru. Поселок Тухард возвели около полувека назад для рабочих, строивших «Норильскгазпром». Село оказалось в санитарно-защитной зоне предприятия. По закону людям запрещается постоянно проживать в таких зонах. Поэтому руководство «Норникеля» предложило гражданам ряд вариантов. Люди могут развивать поселок или переехать жить в другое место. Заместитель главы Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев сообщил, что во время второго тура переговоров был выбран совет представителей. Это важный шаг во всей процедуре СПОС. Корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов, политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай заверил, что коренное население Тухарда, в том числе оленеводы тундры, активно обсуждают с «Норильским никелем» детали и условия переселения. Независимый эксперт подчеркнул, что процедура СПОС разрешает коренным народам сказать нет. Однако итоги данных переговоров могут быть приемлемы как для корпорации, так и для коренных жителей Тухарда. Топ-менеджеры «Норникеля» сказали, что они уважают мнение людей. Они обратят внимание их пожелания. Крайне важно, что на сходе во время второго раунда переговоров было услышано мнение кочующих оленеводов. «Голос тундры» учтут, заверил вице-президент по федеральным и региональным программам корпорации Андрей Грачев. Новый раунд переговоров по процедуре СПОС запланирован на начало 2022 года. Надо сказать, что главы «Норильского никеля» выразили готовность оказать помощь местному населению с переездом, если люди на это пойдут. Так, компания создаст архитектурные решения новых жилых домов. Граждане сами смогут определить инфраструктуру для удобного проживания. Возведение новых зданий со всей инфраструктурой и приобретение жилья собираются завершить в 2026 году. В прошлом Цыкарев говорил, что здесь речь не просто о переселении людей, а о выстраивании доверительных и долгосрочных отношений. Граждане смогут сами следить за процессом строительства, подавать жалобы и предложения. Проект позволит сохранить этнос и присутствие коренных народов на этой земле.

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