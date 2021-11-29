МВД Башкирии прекратило уголовное дело против экс-директора «Ирсакредит» в Уфе

МВД Башкирии прекратило уголовное дело против экс-директора «Ирсакредит» в Уфе
МВД Башкирии прекратило уголовное дело против экс-директора «Ирсакредит» в Уфе
Сегодня, 15:22ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Дело в отношении экс-директора ООО «Ирсакредит» Ирека Сайфутдинова прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

В 2017–2018 годах Иреку Сайфутдинову вменяли крупное мошенничество после того, как на него и компанию «Ирсакредит» пожаловались бывшие клиентки компании, которые якобы привлекли потерпевшими по делу около 40 человек из 306 клиентов.

По версии следствия, «Ирсакредит» принимал и выдавал займы без лицензии, процент по выданным займам достигал 90–120% годовых. Залоговое имущество клиентов взыскивалось с них третейским судом, организованным при одном из агентств медиации республики. Ущерб потерпевшим оценивался в 6,9 млн рублей.

Ирек Сайфутдинов известен в Уфе как предприниматель с многолетним стажем. Имея диплом нефтяного университета и год проработав по специальности на заводе «Уфаоргсинтез», в 1997 году он решил заняться бизнесом. Сначала открыл киоск, потом увеличил масштабы своего дела до нескольких магазинов. Позднее занимался переработкой молока, пробовал себя в других амплуа. Работал он также и арбитражным управляющим. В 2011 году отец Ирека Раис Сайфутдинов предложил заняться выдачей займов под залог недвижимости. Сам Ирек объяснял, что выдавал займы до 5 млн рублей в рамках созданной бизнес-модели.

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