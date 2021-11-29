Мэрия Уфы предложила замену 272 маршрута

Теперь, когда машины 272 маршрута сократились с 40 до 5 единиц, чиновники предложили альтернативный вариант. Уфимцам был предложен 290 автобус, который прокладывает точно такой же путь.

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с сокращением автобусов 272 маршрута. Ранее перевозчик сократил количество машин из-за задержки выдачи новых маршрутных карт. В городе 272 маршрут прокладывает путь от ДОКа до Телецентра, соедняя север и юг Уфы. В администрации же рассказали, что на прошлой неделе в работе маршрута были выявлены нарушения и поэтому перевозчик сократил количество машин с 40 до 5 единиц. Чиновники предложили пассажирам пересесть на 290 маршрут - эти автобусы также ездят от ДОКа до Телецентра, начиная с 5:30 утра.

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