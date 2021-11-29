Календарная зима в Башкирии начнется с плюсовой температуры воздуха и слякоти

Календарная зима в Башкирии начнется с плюсовой температуры воздуха и слякоти
Календарная зима в Башкирии начнется с плюсовой температуры воздуха и слякоти
Сегодня, 11:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
1 декабря жителей Башкирии ждут осадки в виде снега с дождем, при этом воздух прогреется до 5 градусов со знаком плюс, сообщил Башгидрометцентр.

Классической зимы со снегом и морозцем не будет. Во всяком случае в первый календарной зимы 1 декабря жителей Башкирии будет ждать осадки, как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. Синоптики предупреждают и о том, что не исключено, что в отдельных районах мокрый снег будет налипать на провода и деревья.

Днем 1 декабря по Башкирии пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом. температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +5 градусов.

Ночью же ожидается снег с дождем, на отдельных участках дорог ожидаемо возникнет гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне от +2 до -3 градусов.

При этом ветер в регионе будет южным, умеренным, с порывами до сильного.

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