Календарная зима в Башкирии начнется с плюсовой температуры воздуха и слякоти

1 декабря жителей Башкирии ждут осадки в виде снега с дождем, при этом воздух прогреется до 5 градусов со знаком плюс, сообщил Башгидрометцентр.

Классической зимы со снегом и морозцем не будет. Во всяком случае в первый календарной зимы 1 декабря жителей Башкирии будет ждать осадки, как в виде дождя, так и в виде мокрого снега. Синоптики предупреждают и о том, что не исключено, что в отдельных районах мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Днем 1 декабря по Башкирии пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом. температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью же ожидается снег с дождем, на отдельных участках дорог ожидаемо возникнет гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне от +2 до -3 градусов. При этом ветер в регионе будет южным, умеренным, с порывами до сильного.

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