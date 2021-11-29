Главный синоптик России Роман Вильфанд пообещал крайне неоднозначную зиму в Башкирии

Главный синоптик России Роман Вильфанд пообещал крайне неоднозначную зиму в Башкирии
Главный синоптик России Роман Вильфанд пообещал крайне неоднозначную зиму в Башкирии
Сегодня, 11:32ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
29 ноября главный метеоролог страны Роман Вильфанд сделал крайне неоднозначный прогноз для всей страны, погода не будет стабильной, сообщают РИА-Новости.

По предположениям ученого Романа Вильфанда эта зима преподнесет немало сюрпризов жителям всей России, и Башкирия не станет исключением. По заявлению синоптика не стоит ждать какой-то стабильности и постоянных средних температур. Будут и неожиданные крепкие морозы и существенные потепления.

Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы. Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается.Роман Вильфанд

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы