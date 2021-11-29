Главный синоптик России Роман Вильфанд пообещал крайне неоднозначную зиму в Башкирии

По предположениям ученого Романа Вильфанда эта зима преподнесет немало сюрпризов жителям всей России, и Башкирия не станет исключением. По заявлению синоптика не стоит ждать какой-то стабильности и постоянных средних температур. Будут и неожиданные крепкие морозы и существенные потепления.