Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола россиян

Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола россиян
Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола россиян
Сегодня, 18:56ОбществоФото: pixabay.com
По словам экспертов, нынешний новогодний стол обойдется россиянам на 10–15 процентов дороже по сравнению с прошлогодним из-за выросших цен на продукты.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова, на сегодня данные Росстата говорят о том, что стоимость новогоднего стола будет около семи тысяч рублей. Хотя на практике это обернется в 10–11 тысяч рублей.

Как считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, стоимость новогоднего стола в этом году поднимется, самое меньшее, на 15 процентов из-за подорожавших продуктов. Например, значительно дороже стали ингредиенты для борщевого набора и оливье. Овощи подорожали в разных регионах от 20 до 80 процентов.

По данным руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрея Верникова, в среднем затраты российской семьи из двух человек на новогодний стол составят около шести тысяч рублей, что почти на 12 процентов больше, чем в прошлый Новый год назад. Кроме того, скоро подорожают «Шампанское» и вина. А рост цен на это спиртное появится уже в начале будущего года.

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