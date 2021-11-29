Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола россиян

По словам экспертов, нынешний новогодний стол обойдется россиянам на 10–15 процентов дороже по сравнению с прошлогодним из-за выросших цен на продукты.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию доцента экономического факультета РУДН Сергея Черникова, на сегодня данные Росстата говорят о том, что стоимость новогоднего стола будет около семи тысяч рублей. Хотя на практике это обернется в 10–11 тысяч рублей. Как считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, стоимость новогоднего стола в этом году поднимется, самое меньшее, на 15 процентов из-за подорожавших продуктов. Например, значительно дороже стали ингредиенты для борщевого набора и оливье. Овощи подорожали в разных регионах от 20 до 80 процентов. По данным руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрея Верникова, в среднем затраты российской семьи из двух человек на новогодний стол составят около шести тысяч рублей, что почти на 12 процентов больше, чем в прошлый Новый год назад. Кроме того, скоро подорожают «Шампанское» и вина. А рост цен на это спиртное появится уже в начале будущего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter