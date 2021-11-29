Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов после долгой тишины появился на публике в Москве

25 ноября супруга экс-главы Башкирии прервала информационный вакуум Хамитова и выложила совместную с супругом фотографию из московской консерватории имени Чайковского. Примечательно, что на фото у Хамитова практически не видно лица, он в маске. а верхняя часть лица попросту обрезана. Но эти манипуляции с фото не делают спутника Гульшат Хамитовой неузнаваемым.