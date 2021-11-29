Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов после долгой тишины появился на публике в Москве

Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов после долгой тишины появился на публике в Москве
Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов после долгой тишины появился на публике в Москве
Сегодня, 09:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: "Комсомольская правда - Башкортостан"
25 ноября его супруга Гульшат Хамитова опубликовала загадочное фото с выступления Хиблы Гермзавы в московской консерватории, сообщает Комсомольская правда.

Рустэм Хамитов никогда не славился медийностью, даже будучи на посту главы Башкирии. Политик не занимался ведением социальных сетей и не стремился появляться на публике.

25 ноября супруга экс-главы Башкирии прервала информационный вакуум Хамитова и выложила совместную с супругом фотографию из московской консерватории имени Чайковского. Примечательно, что на фото у Хамитова практически не видно лица, он в маске. а верхняя часть лица попросту обрезана. Но эти манипуляции с фото не делают спутника Гульшат Хамитовой неузнаваемым.

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