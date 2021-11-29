Банк "Открытие" заработал более 74 млрд рублей чистой прибыли за 10 месяцев этого год

Согласно информации за 10 месяцев текущего года, чистая прибыль банка «Открытие» достигла 74,5 миллиарда рублей, при этом в минувшем году данный показатель составил 43,8 миллиарда рублей. Данные сопоставлялись с учетом норм федерального законодательства России по бухгалтерскому учету.

По данным за октябрь 2021 года, банковские активы возросли на 85 миллиардов рублей, что соответствует 2,9% по сравнению с уровнем прошедшего года. Вместе с тем кредитный портфель, то есть остаток задолженности по всем выданным банком кредитам, увеличился на 32 миллиарда рублей, или на 1,6%. Об этом пишет vostokmedia.com. Объем денежных средств клиентов финансовой организации сократился на 19 миллиардов рублей. Причиной этому стало плановое снижение пассивов юридических лиц. При этом средства физических лиц увеличились на 2,7%, или 27 миллиардов рублей. Таким образом, чистая прибыль предприятия достигла 2,9 миллиарда рублей. В целом за отчетный период банковские активы увеличились на 14,6% и достигли 2,97 триллиона рублей, а общий объем остатков задолженностей по всем выданным банком «Открытие» кредитам, то есть кредитный портфель, увеличился на 20%, или 337 миллиардов рублей и превысил 2 триллиона рублей. Что касается юридических лиц, то рост кредитного портфеля составил 21%, что соответствует 252 миллиардам рублей. При этом займы, одобренные предпринимателям с начала текущего года, достигли 1,1 триллиона рублей, что на 19% больше к уровню 2020 года. В свою очередь, общий объем остатков задолженностей по кредитам, выданным физическим лицам, вырос на 17,2% и достиг 580 миллиардов рублей. В период с января по октябрь 2021 года банк «Открытие» одобрил кредитов на 16% больше, достигнув 258 миллиардов розничных кредитов в этом году. Согласно данным за отчетный период, средства клиентов увеличились на 172 миллиарда рублей и превысили 2 триллиона рублей. При этом чистая прибыль финансовой организации в текущем году составила более 74 миллиардов рублей. Операционные доходы организации до отчислений в резервы также выросли, данный рост составил 32%, или 103,8 миллиарда рублей, в итоге доходы превысили 137 миллиардов рублей. При этом операционные расходы также возросли: за 10 месяцев они увеличились на 9%, или 57,5 миллиарда рублей по причине планового роста расходов на заработную плату и инвестиций организации в сфере IT. В сфере регулярных доходов банка рост составил 42%, то есть общий объем данных доходов достиг 97,4 миллиарда рублей. А чистые комиссионные доходы увеличились на 17% за 10 месяцев 2021 года. Кроме того, по сведениям на первое ноября 2021 года, регуляторный капитал банка превысил 360 миллиардов рублей, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Таким образом, нормативы ликвидности и достаточности капитала кредитной организации соблюдаются с запасом. По информации на конец октября 2021 года, Н1.0 составил 13,3%, Н2 — 147,8% , Н3 — 194,1%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter