«Я все время ходил без шапки»: Радий Хабиров поздравил женщин Башкирии с Днем матери

Глава республики поблагодарил всех матерей республики и пожелал крепкого здоровья.

Глава республики Радий Хабиров в соцсети Вконтакте поздравил женщин республики с Днем матери. — Хочу сказать огромное спасибо нашим родным мамочкам: они много писали, что я все время ходил без шапки. Моей мамы нет, но она бы тоже писала. Сейчас на этом видео я тоже без шапки, но мне жена купила хорошую тёплую кепку. И теперь, когда холодно, я всегда в ней хожу. Потому что болеть нельзя. И вас я тоже прошу не болеть. Также у Радия Хабирова в соцсети появилась новая аватарка с подписью «А кепку я надел, потому что просили наши мамы». Photo: Радий Хабиров // ВКонтакте По словам главы региона, в Башкирии в настоящее время проживают 46 тыс. многодетных семей, по этому показателю республика лидирует среди субъектов ПФО. — От души благодарим мам, воспитывающих детей с особенностями здоровья, согревающих заботой приемных детей, вырастивших достойных сынов — мужественных защитников Отечества. Выражаем глубокую признательность нашим дорогим женщинам-ветеранам, которые сейчас вынуждены больше времени проводить дома. В настоящее время в республике семьи с детьми получают более 30 видов пособий и мер социальной поддержки. По словам Радия Хабирова, на особом контроле находится решение задач по строительству детских садов и школ, больниц и поликлиник, физкультурно-оздоровительных центров и домов культуры, благоустройству парков и скверов. — Мы вместе создаём доброжелательную и комфортную для мам и детей среду, работаем для того, чтобы весь Башкортостан стал территорией женского, материнского счастья. Напомним, традиционно День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. И хотя официально праздник был учрежден в 1998 году, знаменательной дате более века — впервые День матери отметили в Российской империи 1 декабря 1915 года.

