В Башкирии за сутки 403 человека заболели внебольничной пневмонией

В республике не спадает высокий показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.

Согласно данным Минздрава РБ, за минувшие сутки еще 403 человека заболело внебольничной пневмонией. При этом за сутки от пневмонии выздоровело 392 пациента. За минувшие сутки проведено 10190 исследований на коронавирус, обследовано 9949 человек. Всего за период пандемии в республике проведено 1,6 млн исследований. По данным ведомства, за 9 месяцев 2020 года от пневмонии в Башкирии умерли 1,5 тыс. человек, в прошлом году показатель был ниже почти вдвое (860 смертей). Напомним, ранее Mkset опубликовала материал, в котором предоставляются данные с 1 января по 30 апреля 2020 года. По статистике, число умерших от пневмонии составило 311 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 28 человек. Кроме того, удалось выявить 8120 случаев заболевания пневмонией, что на 2695 меньше, чем в январе–апреле 2019 года. Больше данные по смертности от пневмонии не публиковались.

