В Башкирии технопарк «Зубово» может стать площадкой для финала WorldSkills Russia

— Чемпионат WorldSkills Russia — это очень здорово, и мы к нему активно готовимся. Но наша идея в том, что после финала эти производственные мощности и помещения, которые мы создаем, сразу должны начать работать, как площадка для завода или предприятия. Поэтому мы рассматриваем наиболее оптимальные варианты со всех точек зрения, поскольку времени у нас не так много. И это одна из хороших точек, — подчеркнул глава республики.