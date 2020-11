В Башкирии технопарк «Зубово» может стать площадкой для финала WorldSkills Russia

Перспективы площадки для соревнований профессионального мастерства оценил глава региона Радий Хабиров.

Индустриальный парк «Зубово» в Уфимском районе рассматривается как одна из потенциальных площадок для проведения финала национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia — 2021. По словам Радия Хабирова, это одна из возможных точек, где нужно возвести павильон на 20 тысяч кв. м, в котором расположится многофункциональный индустриальный комплекс. Здесь уже есть все необходимые сети и инженерные коммуникации. — Чемпионат WorldSkills Russia — это очень здорово, и мы к нему активно готовимся. Но наша идея в том, что после финала эти производственные мощности и помещения, которые мы создаем, сразу должны начать работать, как площадка для завода или предприятия. Поэтому мы рассматриваем наиболее оптимальные варианты со всех точек зрения, поскольку времени у нас не так много. И это одна из хороших точек, — подчеркнул глава республики. Напомним, что в 2021 году в рамках финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфу планируется приезд более 1500 человек со всей России. Это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений (от 16 до 22 лет) и школьников (от 10 до 17 лет). Одна из основных задач — рост престижа рабочих профессий, профориентация молодежи и внедрение в систему отечественного образования лучших международных практик. Россия вошла в состав международного движения WorldSkills в 2012 году. В 2016 году в Башкирии прошел I региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Сборная республики ежегодно получает медали в национальном финале по профессиональному мастерству. В 2019 году Башкортостан занял первое место в качественном рейтинге по результатам демонстрационных экзаменов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter