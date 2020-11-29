В Башкирии с 2021 года вновь вырастут тарифы на электроэнергию

В Башкирии с 2021 года вновь вырастут тарифы на электроэнергию

Вчера, 11:26ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Стоимость электроэнергии изменится во втором полугодии, рост тарифов составит около 5%.

В 2021 году ожидается рост тарифов за электричество, изменение цен запланировано на вторую половину 2021 года. Соответствующее постановление Госкомитета РБ по тарифам опубликовано на портале правовой информации.

Так, для городских жителей, использующих газовые плиты, размер оплаты за 1 кВт/ч вырастет с 3,33 руб. до 3,5 руб. При тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, цена изменится с 3,83 до 4 руб. днем, с 2,6 до 2,8 руб. ночью. На тарифе, применяемом к трем периодам суток, цены изменятся следующим образом: в пиковую зону — с 4,3 до 4,5 руб., в полупиковую — с 3,3 до 3,5 руб., в ночную — с 2,6 до 2,8 руб.

Для городских жителей, использующих электрическую плиту, а также для жителей сельской местности размер оплаты за 1 кВт вырастет с 2,3 руб. до 2,4 руб. При тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, размер оплаты днем вырастет с 2,6 до 2,8 руб., ночью — с 1,8 до 1,9 руб. На тарифе, применяемом к трем периодам суток, цены изменятся следующим образом: в пиковую зону — с 3 до 3,19 руб., в полупиковую — с 2,3 до 2,4 руб., в ночную — с 1,8 до 1,9 руб.

Из прогноза социально-экономического развития России, опубликованного Минэкономразвития РФ, следует, что тарифы на электроэнергию в стране будут расти ежегодно на 5% в течение 2021–2023 гг.

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