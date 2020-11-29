В Башкирии с 2021 года вновь вырастут тарифы на электроэнергию

Для городских жителей, использующих электрическую плиту, а также для жителей сельской местности размер оплаты за 1 кВт/ч вырастет с 2,3 руб. до 2,4 руб. При тарифе, дифференцированном по двум зонам суток, размер оплаты днем вырастет с 2,6 до 2,8 руб., ночью — с 1,8 до 1,9 руб. На тарифе, применяемом к трем периодам суток, цены изменятся следующим образом: в пиковую зону — с 3 до 3,19 руб., в полупиковую — с 2,3 до 2,4 руб., в ночную — с 1,8 до 1,9 руб.