Некоторые жители России получат в декабре пенсию в двойном размере

Двойные выплаты начислят пенсионерам из-за новогодних праздников в начале января.

Жители России, которые традиционно получают пенсию с 1 по 9 число каждого месяца, в декабре текущего года получат двойную выплату. Начисление произойдет потому, что в январе 2021 года эти дни приходятся на новогодние праздники. По информации Пенсионного фонда, перечисление выплат планируется с 25 по 31 декабря. Те, кто получает выплаты во второй половине месяца, получат пенсию в январе. Как пишет РИА «ФАН», пенсионеры, которые пользуются услугами «Почты России», должны следить за графиком работы отделений службы. Почта будет открыта с 4 января, и пенсии, которые должны прийти после этого дня, будут выдаваться в январе 2021 года.

