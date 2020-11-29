Некоторые жители России получат в декабре пенсию в двойном размере

Как пишет РИА «ФАН», пенсионеры, которые пользуются услугами «Почты России», должны следить за графиком работы отделений службы. Почта будет открыта с 4 января, и пенсии, которые должны прийти после этого дня, будут выдаваться в январе 2021 года.