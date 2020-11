Мэр Стерлитамака возмутился поведением местных жителей

Владимир Куликов рассказал на своей странице ВКонтакте о безответственном поведении со стороны местных жителей.

Так, недавно в городе была закончена реконструкция набережной: — Каждый элемент на набережной был продуман для удобства горожан: освещение, пешеходные и велосипедные дорожки, скамейки, клумбы, игровые площадки и многое другое. Всё для комфортного и приятного отдыха. Делалось это не на один год, а чтобы и наши дети могли также гулять по красивой набережной, спустя много лет. Мэр города подчеркнул, что для сохранения инфраструктуры «одной только заботы коммунальных служб» недостаточно, необходимо бережное отношение со стороны самих горожан. Глава Стерлитамака опубликовал видеозапись с городских камер наблюдения, добавив, что это «вызывающее, наглое пренебрежение к труду других людей и к собственному городу». — Молодые люди, на первый взгляд, вроде бы ничего не повредили. Однако они целенаправленно проехали по газону, по велодорожке и заехали на машинах на пешеходную зону, выложенную брусчаткой. Нарушили правила дорожного движения. Видео имеется, молодые люди (по крайней мере те, что были за рулём) совершеннолетние, поэтому сотрудникам полиции будет не трудно привлечь их к ответственности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter