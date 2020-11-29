Мэр Стерлитамака возмутился поведением местных жителей

— Каждый элемент на набережной был продуман для удобства горожан: освещение, пешеходные и велосипедные дорожки, скамейки, клумбы, игровые площадки и многое другое. Всё для комфортного и приятного отдыха. Делалось это не на один год, а чтобы и наши дети могли также гулять по красивой набережной, спустя много лет.