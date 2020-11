Канада и Япония признаны наиболее популярными странами для эмиграции

Большинство респондентов хочет переехать в Канаду, при этом сами жители Канады хотели бы жить в Японии. Критерии в обои случаях совпадают.

В числе прочих последствий пандемии — увеличение количества запросов в поисковых системах о том, в какую страну лучше всего эмигрировать. Только с января по октябрь 2020 года в поисковике Google число таких запросов выросло на 29%. Самым популярным местом для эмиграции оказалась Канада, она возглавила списки приоритетов для жителей 29 стран. При этом сами канадцы стремятся переехать в Японию, занявшую второе место в рейтинге. В числе других популярных вариантов — Испания и Германия в Европе, а также Катар в Азии. При этом большинство Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, миграционный отток в Башкирии накануне весеннего карантина в Башкирии составил 1345 человек. В целом, это отражает тенденцию современной Башкирии, где уже 6 лет статистика ежегодно фиксирует: уехавших стабильно больше, чем приехавших. Ранее Mkset анализировал ситуацию, почему жители Башкирии продолжают уезжать из региона.

