Канада и Япония признаны наиболее популярными странами для эмиграции

Самым популярным местом для эмиграции оказалась Канада, она возглавила списки приоритетов для жителей 29 стран. При этом сами канадцы стремятся переехать в Японию, занявшую второе место в рейтинге. В числе других популярных вариантов — Испания и Германия в Европе, а также Катар в Азии. При этом большинство