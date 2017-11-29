В Башкирии похолодает до – 20

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В отдельных районах ожидается небольшой снег.
В Башкирию в ближайшие дни придет холодная погода, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня, 29 ноября, местами ожидается небольшой снег, днем температура воздуха составит -2,-7°.
В четверг, 30 ноября, температура воздуха ночью составит -5, -10, в отдельных районах – 15, -20, днем -2, -7, местами до – 12. Местами слабый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
В пятницу, 1 декабря, местами слабый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, в отдельных районах -15,-20°, днем -2,-7°, местами до -12°.
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