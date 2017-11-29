Ученые из США сделали открытие о влиянии гормонов на развитие астмы

Исследователи из Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) определили, что астмой чаще страдают женщины.

Как пишет издание Dni.ru, ученые нашли этому объяснение.

Оказалось, что женщины болеют астмой приблизительно в два раза чаще мужчин. При этом их поражают наиболее тяжелые формы этой болезни.

По данным исследований, в легких всех астматиков содержится большое количество лимфоидных клеток второго типа. Это один из главных компонентов врожденной иммунной системы. Он ответственен за запуск воспалительных реакций, когда в теле человека начинается размножение болезнетворных бактерий.

По наблюдениям ученых, в легких женщин-астматиков этих клеток гораздо больше. В связи с этим было решено проверить, как на клетки влияют гормоны тестостерон и эстроген.

Оказалось, что этого влияния нет. А добавление небольших количеств тестостерона и его производных подавляло лимфоидные клетки, которые прекращали процесс размножения и были причиной воспалений. По мнению биологов, разница в действии гормонов на иммунную систему может объяснить, почему представительницы прекрасного пола чаще болеют астмой, чем мужчины.