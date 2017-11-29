Ученые из США сделали открытие о влиянии гормонов на развитие астмы
Как пишет издание Dni.ru, ученые нашли этому объяснение.
Оказалось, что женщины болеют астмой приблизительно в два раза чаще мужчин. При этом их поражают наиболее тяжелые формы этой болезни.
По данным исследований, в легких всех астматиков содержится большое количество лимфоидных клеток второго типа. Это один из главных компонентов врожденной иммунной системы. Он ответственен за запуск воспалительных реакций, когда в теле человека начинается размножение болезнетворных бактерий.
По наблюдениям ученых, в легких женщин-астматиков этих клеток гораздо больше. В связи с этим было решено проверить, как на клетки влияют гормоны тестостерон и эстроген.
Оказалось, что этого влияния нет. А добавление небольших количеств тестостерона и его производных подавляло лимфоидные клетки, которые прекращали процесс размножения и были причиной воспалений. По мнению биологов, разница в действии гормонов на иммунную систему может объяснить, почему представительницы прекрасного пола чаще болеют астмой, чем мужчины.
Ранее исследователи из Университета Бергена в Норвегии выяснили, что дети отцов-курильщиков имеют шансы заболеть астмой в три раза выше, чем потомство некурящих мужчин. Специалисты считают, что вдыхание мужчиной дымов от сварки тоже повышает риски развития астмы у его будущих детей.