Ученые из Афин установили точный возраст гробницы Христа

Специалисты Афинского национального технического университета исследовали пробы раствора известняка от мраморной плиты гробницы Иисуса Христа.

Как пишет издание Dni.ru, это было сделано в ходе работ по реставрации в Иерусалимской церкви.

Данные исследования показали, что возраст мрамора датируется 345-м годом до нашей эры. Это свидетельствует о том, что это тот самый саркофаг, который первый христианский римский император Константин установил в храме.

Работы по вскрытию гробницы вызвали широкий интерес во всем мире. Греческие реставраторы преследовали главной целью спасение кувуклия, где, в соответствии с писаниями Библии, Иисус Христос был похоронен и затем воскрес. Археологи уверены, что если все оставить, как есть, вследствие неустойчивости фундамента святыня может разрушиться.

Ранее источник писал, что археологи впервые за 500 лет произвели вскрытие гробницы Иисуса Христа в храме Гроба Господня в конце октября прошлого года. Специалисты хотят выяснить, по какой причине святая Елена, проводившая раскопки в Иерусалиме, решила, что там захоронен Иисус Христос.