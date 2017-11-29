Ученые из Афин установили точный возраст гробницы Христа
Как пишет издание Dni.ru, это было сделано в ходе работ по реставрации в Иерусалимской церкви.
Данные исследования показали, что возраст мрамора датируется 345-м годом до нашей эры. Это свидетельствует о том, что это тот самый саркофаг, который первый христианский римский император Константин установил в храме.
Работы по вскрытию гробницы вызвали широкий интерес во всем мире. Греческие реставраторы преследовали главной целью спасение кувуклия, где, в соответствии с писаниями Библии, Иисус Христос был похоронен и затем воскрес. Археологи уверены, что если все оставить, как есть, вследствие неустойчивости фундамента святыня может разрушиться.
Ранее источник писал, что археологи впервые за 500 лет произвели вскрытие гробницы Иисуса Христа в храме Гроба Господня в конце октября прошлого года. Специалисты хотят выяснить, по какой причине святая Елена, проводившая раскопки в Иерусалиме, решила, что там захоронен Иисус Христос.
Напомним, по Священному Писанию, Иисуса Христа распяли, после чего его похоронили в гробнице. Через три дня он воскрес. В IV веке мать Константина I святая Елена в ходе паломничества нашла Гроб Господень, Животворящий Крест и другие объекты поклонения христиан.