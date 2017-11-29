Эксперты назвали причину неудачи запуска спутника Метеор-М

Специалисты проанализировали информацию о падении спутника Росгидрометра «Метеор-М», запущенного 28 ноября с космодрома Восточный, и предположили причину неудачи.

Как пишет издание Dni.ru, также они рассказали о возможных последствиях инцидента для имиджа России.

Сообщается, что разгонный блок «Фрегат» и «Метеор-М» вывели на заданную промежуточную высоту. Однако во время планового сеанса связи не получилось установить контакт с космическим аппаратом. Примечательно, что до этой ситуации один из источников космической отрасли выражал опасения по поводу ее возникновения. По его словам, проблема могла появиться между отделением от третьей ступени и первым включением.

По убеждению другого источника из космической отрасли, «Метеор-М» и 18 микроспутников можно считать потерянными. Кроме этого, он предположил, что все они превратились в космический мусор. Специалист считает, что даже если первое включение разгонного блока произведено штатно, для довывода аппаратов на расчетные орбиты высоты, на которой это произошло, явно не хватает.

В свою очередь, сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заметил, что вариант неудачи из-за разгонного блока «Фрегат» принадлежит к редким явлением. Он считает, что по каким-либо причинам не произошло включение двигателя. Возможно, где-то произошла ошибка. Но гадать об этом трудно, прокомментировал ситуацию эксперт.