Эксперты назвали наиболее опасные участки Московской Кольцевой автострады

Эксперты назвали самые опасные участки МКАД.

Как пишет издание Dni.ru, на первом месте оказалась развязка на 33-м километре кольцевой дороги и Варшавского шоссе.

Сообщается, что с начала текущего года на этих территориях произошло 15 аварий.