Эксперты назвали наиболее опасные участки Московской Кольцевой автострады
Сегодня, 17:05Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эксперты назвали самые опасные участки МКАД.
Как пишет издание Dni.ru, на первом месте оказалась развязка на 33-м километре кольцевой дороги и Варшавского шоссе.
Сообщается, что с начала текущего года на этих территориях произошло 15 аварий.
Несколько меньше, 12 ДТП, случилось на 39-м километре МКАД. Также по 12 аварий зафиксировано на 103-м, 29-м и 94-м километрах. Информацию об опасных участках выведут на информационные экраны, установленные на МКАД.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей