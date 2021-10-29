Жители «квартала ада» будут участвовать в суде между застройщиком ПСК-6 и мэрией Уфы

29 октября о судебном процессе, где истцом выступил застройщик ПСК-6, а ответчиком мэрия Уфы, высказалась общественница Алла Яковлева, сообщив, что жильцы будут участвовать в суде в качестве третьих лиц, об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Сегодня, 29 октября, общественница Алла Яковлева рассказала на своей странице в социальной сети о новых злоключениях жителей уфимского «квартала ада», более известного как двор по улице Конституции, 5 в уфимской Черниковке. На этот раз активистам пришлось потрудиться и пособирать нужные бумаги для того, чтобы принять участие в судебном процессе между мэрией и застройщиком. На этот раз застройщик ПСК-6 в качестве истца по делу хочет оспорить решение мэрии об отмене проекта межевания территории. Несмотря на то, что истцом выступает застройщик, а ответчиком мэрия, жители приложили усилия и смогли также участвовать в тяжбе в качестве третьих лиц по делу. Яковлева подчеркивает, что участие жильцов в качестве третьих лиц в этом процессе крайне важно, для того, чтобы исключить вероятность того, что какие-то моменты могут быть пропущены или проигнорированы. Общественница подчеркнула, что против проекта межевания в свое время выступала бывшая вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. По мнению Аллы Яковлевой, именно этот проект значительно уплотняет квартал улицы Конституции. Активистка приводит и данные о том, что, согласно данному проекту, в небольшом дворе планируется ввести 24 тысяч квадратных метров жилой площади. Как Яковлева, так и жильцы многострадального двора уверены, что при столь масштабных объемах вводимого жилья проект межевания не предполагает изменение социальной инфраструктуры. Школа № 61 переполнена, и в прошлом учебном году на 850 местах фактически учился 981 ученик. Также этот проект позволил наглым образом в обход законодательства аннулировать земельный участок Конституции, 5, который был сформирован и стоял на кадастровом учете. Алла Яковлева По словам Яковлевой, юрист мэрии Уфы и юрист застройщика ПСК-6 были удивлены тому, что жители пришли на их судебный процесс. Активистка заявила, что этот процесс будет освещаться ей и инициативной группой также тщательно, как и другие, так как, по её мнению, данный суд является показательным. Эта ситуация наглядно показывает, как привыкли к «договорнякам» в судах и Администрация, и застройщик, а тут вот что — электорат слово свое решил молвить. Ведь бороться по-настоящему в суде они стараются, сговорившись именно против простых граждан. Алла Яковлева Напомним, во дворе дома на Конституции, 5 компания ПСК-6, принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, ведет строительство многоэтажного здания. Местные жители не раз выходили на пикеты к администрации города, устраивали голодовку, приходили к Дому республики, чтобы пообщаться с Радием Хабировым и даже караулили мэра Уфы Сергея Грекова у здания администрации. Пикеты жильцов, их обращения во все возможные инстанции, а также суды относительно двора дома и уместности там многоэтажного здания ведутся уже продолжительное время. В середине сентября суд приостановил стройку, однако, по словам жильцов, работы все равно продолжаются. Между тем, на претензии жителей о том, что новая высотка возводится в нескольких метрах от их дома, в ПСК-6 заявили, что строительство проводится на месте снесенного барака и не заходит на придомовую территорию.

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