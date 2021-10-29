Завтра жители Башкирии смогут увидеть Венеру над горизонтом

Известно, что 30 октября в 01:35 по местному времени жители Башкирии смогут наблюдать удаление Венеры на максимальное расстояние от Солнца. Как сообщает пресс-служба Уфимского планетария, планета будет находиться на расстоянии в 47 градусов к востоку от звезды.
Так, сама Венера будет видна над горизонтом ранним вечером в виде яркой крупной точки.
Напомним, что в сентябре жители Башкирии могли наблюдать сразу несколько космических явлений. Так, 10 сентября происходило сближение Луны и Венеры, тогда также после захода Солнца и до 20:40 правее, ниже молодой Луны было возможно разглядеть Венеру.
Помимо этого, 17 сентября, после захода Солнца, Юпитер, Сатурн и Луна выстраивались в геометрическую фигуру — треугольник.