Завтра жители Башкирии смогут увидеть Венеру над горизонтом

Завтра жители Башкирии смогут увидеть Венеру над горизонтом
Завтра жители Башкирии смогут увидеть Венеру над горизонтом
Вчера, 13:46ОбществоЭлина СайфрановаФото: Уфимский планетарий
Завтра Венера будет максимально удалена от Солнца, что позволит жителям Башкирии увидеть планету на горизонте, сообщает пресс-служба Уфимского планетария.

Известно, что 30 октября в 01:35 по местному времени жители Башкирии смогут наблюдать удаление Венеры на максимальное расстояние от Солнца. Как сообщает пресс-служба Уфимского планетария, планета будет находиться на расстоянии в 47 градусов к востоку от звезды.

Так, сама Венера будет видна над горизонтом ранним вечером в виде яркой крупной точки.

Напомним, что в сентябре жители Башкирии могли наблюдать сразу несколько космических явлений. Так, 10 сентября происходило сближение Луны и Венеры, тогда также после захода Солнца и до 20:40 правее, ниже молодой Луны было возможно разглядеть Венеру.

Помимо этого, 17 сентября, после захода Солнца, Юпитер, Сатурн и Луна выстраивались в геометрическую фигуру — треугольник.

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