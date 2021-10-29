Завтра жители Башкирии смогут увидеть Венеру над горизонтом

Известно, что 30 октября в 01:35 по местному времени жители Башкирии смогут наблюдать удаление Венеры на максимальное расстояние от Солнца. Как сообщает пресс-служба Уфимского планетария, планета будет находиться на расстоянии в 47 градусов к востоку от звезды.