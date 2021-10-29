В шести городах Башкирии вырос коэффицент рождаемости детей

Цифры показывают, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении своего репродуктивного возраста (15-49 лет). Прирост наблюдается в городе Октябрьском (+13,2%), Агидели (+6,4%), Сибае (+4,3%), Кумертау (+3,7%), Уфе(+0,6%) и Стерлитамаке (+0,2%).