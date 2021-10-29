В шести городах Башкирии вырос коэффицент рождаемости детей

В 2020 году вырос суммарный коэффициент рождаемости в шести городах Башкирии, б этом сообщили в министерстве семьи и труда республики.
Цифры показывают, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении своего репродуктивного возраста (15-49 лет). Прирост наблюдается в городе Октябрьском (+13,2%), Агидели (+6,4%), Сибае (+4,3%), Кумертау (+3,7%), Уфе(+0,6%) и Стерлитамаке (+0,2%).
Увеличилось и число младенцев в перечисленных городах. Например, в городе Кумертау родилось 176 детей данной очередности (+33,3% к 2019 году), в Нефтекамске – 338 (+17,8%), в городе Октябрьский – 265 (+13,7%), в Стерлитамаке – 574 (+13,4%).