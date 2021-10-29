В годовщину смерти экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина в его родном селе открыли памятник

29 октября, спустя ровно год после кончины Ульфата Мустафина от коронавируса, на кладбище села Староихсаново, на его малой родине установили мемориальный комплекс, сообщает сайт главы Башкирии.

Сегодня, 29 октября, спустя год после кончины мэра Уфы Ульфата Мустафина от коронавируса, на малой родине Ульфата Мансуровича, в селе Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии установили мемориальный комплекс. Похоронен Ульфат Мустафин рядом со своим отцом Мансуром Мустафиным. В церемонии открытия памятника бывшему мэру башкирской столицы приняли участие все первые лица республики, глава региона Радий Хабиров, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, а также глава администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Помимо высших государственных чиновников на церемонии открытия мемориального комплекса присутствовали и другие официальные лица и конечно же родственники Ульфата Мустафина. Все они вспомнили ушедшего Мустафина добрыми словами и обещали достойно продолжать его дело, воплощая в жизнь планы Мустафина по развитию Уфы. После церемонии глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему перестал горевать по умершему Ульфату Мустафину на своей странице в социальной сети.

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