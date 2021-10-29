В годовщину смерти экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина в его родном селе открыли памятник

Сегодня, 29 октября, спустя год после кончины мэра Уфы Ульфата Мустафина от коронавируса, на малой родине Ульфата Мансуровича, в селе Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии установили мемориальный комплекс. Похоронен Ульфат Мустафин рядом со своим отцом Мансуром Мустафиным.
В церемонии открытия памятника бывшему мэру башкирской столицы приняли участие все первые лица республики, глава региона Радий Хабиров, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, а также глава администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Помимо высших государственных чиновников на церемонии открытия мемориального комплекса присутствовали и другие официальные лица и конечно же родственники Ульфата Мустафина.
Все они вспомнили ушедшего Мустафина добрыми словами и обещали достойно продолжать его дело, воплощая в жизнь планы Мустафина по развитию Уфы.
После церемонии глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему перестал горевать по умершему Ульфату Мустафину на своей странице в социальной сети.