В Башкирии закрывают все детские игровые комнаты

В Башкирии закрывают все детские игровые комнаты
В Башкирии закрывают все детские игровые комнаты
Вчера, 13:25ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Согласно указу главы республики, с 29 октября будут закрыты все детские игровые комнаты и отменены мероприятия, где количество участников превышает 30 человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров вынес указ, согласно которому с 29 октября в республике закрывают все игровые комнаты для детей. В документе сказано о том, что организации, которые оказывают услуги по организации отдыха и развлечений для детей должны на время остановить свою деятельность.

Когда будет снят запрет, пока неизвестно.

Также глава республики принял решение об отмене или переносе всех деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, где количество участников должно быть более 30 человек. Но есть и исключения - если событие одобрено антикоронавирусным штабом.

Запрет вводится и на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00 часов.

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