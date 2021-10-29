В Башкирии закрывают все детские игровые комнаты

Согласно указу главы республики, с 29 октября будут закрыты все детские игровые комнаты и отменены мероприятия, где количество участников превышает 30 человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров вынес указ, согласно которому с 29 октября в республике закрывают все игровые комнаты для детей. В документе сказано о том, что организации, которые оказывают услуги по организации отдыха и развлечений для детей должны на время остановить свою деятельность. Когда будет снят запрет, пока неизвестно. Также глава республики принял решение об отмене или переносе всех деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, где количество участников должно быть более 30 человек. Но есть и исключения - если событие одобрено антикоронавирусным штабом. Запрет вводится и на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00 часов.

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