В Башкирии синоптики предупредили жителей о гололеде на дорогах и налипании снега

Сегодня, 29 октября по республике синоптики прогнозируют небольшие осадки, впрочем они будут местами и умеренными. Также прогнозируются и разного рода погодные неурядицы, такие как гололед и даже налипание мокрого снега как на провода, так и на деревья.
Что касается температуры воздуха, днем она будет колебаться в пределах от 0 до +5°. Ночью по большей части будет наблюдаться отрицательная температураа воздуха, от -4 до +1°. Ветер ожидается юго-западный, который будет переходить в северный, однако днем он будет умеренным.