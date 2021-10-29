В Башкирии синоптики предупредили жителей о гололеде на дорогах и налипании снега

В Башкирии синоптики предупредили жителей о гололеде на дорогах и налипании снега
В Башкирии синоптики предупредили жителей о гололеде на дорогах и налипании снега
Вчера, 07:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
29 октября в республике установится весьма холодная погода и жителей ждут ее неприятные сюрпризы, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 29 октября по республике синоптики прогнозируют небольшие осадки, впрочем они будут местами и умеренными. Также прогнозируются и разного рода погодные неурядицы, такие как гололед и даже налипание мокрого снега как на провода, так и на деревья.

Что касается температуры воздуха, днем она будет колебаться в пределах от 0 до +5°. Ночью по большей части будет наблюдаться отрицательная температураа воздуха, от -4 до +1°. Ветер ожидается юго-западный, который будет переходить в северный, однако днем он будет умеренным.

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