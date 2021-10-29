Уфимка, которая ищет родителей для своих детей через интернет, посетила шоу Малахова

Уфимка, которая ищет родителей для своих детей через интернет, посетила шоу Малахова
Уфимка, которая ищет родителей для своих детей через интернет, посетила шоу Малахова
Вчера, 11:31ОбществоЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Виктория через социальные сети уже пристроила в новую семью дочь и не так давно после рождения сына опубликовала пост о «продаже» новорожденного сына. В студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» женщина озвучила причину, по которой пристраивает своих детей подобным образом.

Не так давно 33-летняя Виктория опубликовала в своих социальных сетях предложение забрать новорожденного сына. В публикации женщина рассказала о родословной мальчика, о состоянии его здоровья, также она описала семью, которой смогла бы доверить ребенка.

— Богатая влиятельная семья. Они должны решить все проблемы моих детей, чтобы у них было будущее. Я даже рисовала в воображении родителей мечты. Это блондинка на красном автомобиле и рядом с ней полный мужчина в черном костюме, — женщина расписала семью месты для сына.

Отметим, что для 33-летней уфимки это отнюдь не первая подобная «продажа» ребенка. Ранее аналогичным способом она уже пристроила дочь.

Так, на передаче Малахова женщина рассказала о наличии у нее психического заболевания, а также финансовых трудностях, которые не могут ей позволить воспитывать ребенка.

— У меня было расшатанное эмоциональное состояние после рождения сына. Были перепады настроения. Когда мы поехали к психиатру за справкой, он вызвал бригаду, меня увезли в больницу. Ребенок остался один, его отвезли в дом малютки. После рождения первенца — дочери — тоже были проблемы. Как и о сыне, я разместила о ней пост в интернете, — рассказала женщина.

Тем временем мнения экспертов в студии разделились. Так, частный детектив Эрнест Асланян заявил, что женщине удобно иметь инвалидность, ведь у Виктории есть долг по кредиту. В то же время ее бывший супруг заявил, что та украла у его отца деньги.

Однако психиатр Василий Шуров решение о «продаже» ребенка поддержал, так как, по его мнению, «она понимает, что опасна для ребенка».

Известно, что на данный момент трёхмесячный сын Виктории находится под присмотром представителей органов опеки, а сама мать наблюдается у психиатра.

Ранее Mkset разбирался в запутанной, но не менее насыщенной биографии Виктории. В частности, выяснилисб некоторые подробности о ее жизни в Питере, карьере рэп-исполнительны и репетитора по математике.

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