Татьяна Минеева отметила своевременность поддержки бизнеса в Москве

По информации iz.ru, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила о своевременности поддержки со стороны властей. О выделении дополнительного финансирования рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Он подчеркнул, что согласно инициативе мэра столицы РФ Сергея Собянина правительство Москвы увеличит объем поддержки человекоемких отраслей. В частности, планируется поддержать сферу услуг, общепит, спорт, образование и досуг. По его словам, на эту инициативу выделят порядка 500 млн рублей в рамках текущего финансирования департамента. Об этом политик рассказал в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям.
Кроме того, Фурсин добавил, что поддержать бизнес собираются с помощью перераспределения расходов бюджета. При этом бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева подчеркивает, что поддержка малому и среднему бизнесу приходит оперативно и вовремя в период ограничительных мер. Также она заявила о наличии выстроенного между властями и бизнес-сообществом диалогом, который реально работает в период пандемии.
Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Правительство России подготовило проект о выплатах МСП и некоммерческим организациям, пострадавшим от коронавирусной пандемии. Так, малый бизнес получит грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника.
Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о введении мер финансовой поддержки, рассчитанных как на семьи с детьми, так и на бизнес-сообщество в связи с растространившимся ковидом. Он подчеркнул, что правительству страны удается держать ситуацию под своим контролем. По его словам, поддержка оказывается точечно. В частности, в первую очередь поддержкой обеспечивают семьи с детьми или неполные семьи.
«Все эти методы поддержки действую, они в силе, и они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная, сложная ситуация, вызванная коронавирусом», — сказал Песков.
Также 25 октября правительство столицы России утвердило программу льготного кредитования крупного бизнеса. Отмечается, что воспользоваться данной инициативой могут компании определенных отраслей, наиболее пострадавших во время распространения коронавируса.
В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для представителей бизнес-сообщества ее размер не превысит 6% годовых. Общий срок субсидирования составит 1 год, а максимальная сумма займа достигнет отметки в 500 млн рублей.
Напомним, что 20 октября Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом у региональных властей при необходимости появиться возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября и продления их после 7 ноября.