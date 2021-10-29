Татьяна Минеева отметила своевременность поддержки бизнеса в Москве

Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о введении мер финансовой поддержки, рассчитанных как на семьи с детьми, так и на бизнес-сообщество в связи с растространившимся ковидом. Он подчеркнул, что правительству страны удается держать ситуацию под своим контролем. По его словам, поддержка оказывается точечно. В частности, в первую очередь поддержкой обеспечивают семьи с детьми или неполные семьи.