Студенты УГАТУ нашли таракана в супе из столовой и получили порцию из той же кастрюли

29 октября студентка УГАТУ обнаружила таракана в тарелке с супом, о чем анонимно рассказала в соцсетях. На ее обращение ответила директор столовой.

Сегодня, 29 октября, в соцсетях появилась запись о неурядице, которая произошла с одной из студенток вуза в столовой третьего корпуса УГАТУ. По словам автора поста, в тарелке с супом из столовой она обнаружила таракана. Свою находку она продемонстрировала работнику столовой, в ответ на ее претензию ей заменили порцию, налив суп из той же кастрюли, из которой таракан, предположительно, и попал в первую тарелку. Mkset обратился за комментариями в пресс-службу УГАТУ, где изданию сообщили, что в УГАТУ соблюдаются все санитарные требования, с периодичностью раз в две недели проводится профилактическая дезинфекция помещений столовых и кухонь. Также пресс-служба вуза сообщила, что по обращению студентки, посетившей столовую № 3, в настоящее время проводится внутренняя проверка, чтобы установить достоверность изложенных обстоятельств, в т.ч. для того чтобы исключить версию провокации изучаются записи камер видеонаблюдения. Тем временем под той самой записью в социальной сети появился комментарий от Алены Совиной, которая представилась директором студенческой столовой. Фото: скриншот Ваше обращение было рассмотрено. Идёт разбирательство на производстве. Нам искренне жаль, что мы не смогли оправдать ваши ожидания. Примите наши искренние извинения за то, что ваши впечатления были омрачены таким стечением обстоятельств, что ваш обед был испорчен. Алена Совина Совина утверждает, что поставки и хранения любых продуктов стоят на строжайшем контроле. Также директор столовой сообщила, что у столовой есть постоянный договор с организацией, которая проводит раз в две недели профилактическую дезинфекцию. Также анонимного заявителя в присутствии комиссии пригласили посетить и показать все цеха производства для проверки наличия тараканов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter