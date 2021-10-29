Скидка за прививку: магазины в Башкирии используют вакцинацию как маркетинговый ход

Согласно постановлению №1234 о программе поощрения граждан, для победителей розыгрыша предусмотрен приз в размере 100 000 рублей. Определять победителей будут до 1 декабря 2021 года, поэтому еще есть время поучаствовать в конкурсе. Единственное, что необходимо для участия в конкурсе - банковская карта МИР, так как именно на нее будут поступать денежные призы. Подробная информация о конкурсе есть на сайте бонусзаздоровье.рф.