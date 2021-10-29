Скидка за прививку: магазины в Башкирии используют вакцинацию как маркетинговый ход

Скидка за прививку: магазины в Башкирии используют вакцинацию как маркетинговый ход
Скидка за прививку: магазины в Башкирии используют вакцинацию как маркетинговый ход
Вчера, 18:38ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Предприниматели начали вводить скидки для привитых. Акции запустили магазины «Фикс Прайс» и «Рив Гош».

По всей стране магазины товаров и услуг вводят скидки для тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации. Расскажем о том, какие скидки и денежные призы можно получить в Башкирии привитым жителям республики.

100 000 рублей привитым

Согласно постановлению №1234 о программе поощрения граждан, для победителей розыгрыша предусмотрен приз в размере 100 000 рублей. Определять победителей будут до 1 декабря 2021 года, поэтому еще есть время поучаствовать в конкурсе. Единственное, что необходимо для участия в конкурсе - банковская карта МИР, так как именно на нее будут поступать денежные призы. Подробная информация о конкурсе есть на сайте бонусзаздоровье.рф.

1000 баллов от «Фикс Прайс»

На сайте магазина указано, что для того, чтобы получить тысячу баллов на покупки, необходимо всего лишь направить письмо с сертификатом на электронный адрес магазина. Срок действия баллов - 90 дней с момента начисления. При этом вакцинироваться необходимо с 27 октября 2021 года по 31 января 2022 года.

Скидка от «РИВ ГОШ»

Магазин косметики предлагает привитым дополнительную скидку к бонусной карте в размере 5%. Для этого необходимо показать QR-код на кассе.

10 000 милей от Аэрофлота

Бонусы получили лишь 10 тысяч первых пассажиров, которые попали под акцию — участников программы «Аэрофлот-бонус», кто оплачивал перелет с 15 мая 2021 года. Всего авиакомпания раздала 100 миллионов миль, которые участники акции смогли потратить на бесплатные билеты или повышение класса обслуживания.

Между тем по всей России в разных регионах разыгрываются денежные призы, предприниматели предлагают скидки клиентам в фитнес-залах, магазинах и даже в ресторанах. Будет ли дальше развиваться такая тенденция именно в Башкирии неизвестно.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября и до конца 2021 года крупные торговые центры Уфы будут разыгрывать ценные призы среди привитых покупателей. По словам министерства торговли и услуг республики, акции нацелены именно на стимуляцию темпов вакцинации.

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