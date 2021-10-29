Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в ноябре

Стало известно, что температура воздуха в ноябре этого года ожидается на 1-2 градуса выше нормы, отмечается, что норма -5,1 градуса. Также и месячное количество осадков в северной части Башкирии ожидается меньше нормы, в то время как в южной — около нормы.
Тем временем последние дни октября ожидаются прохладными. Так, в субботу ночью температура воздуха составит -3…-8 градусов, а днем +2…+7 градусов. В воскресенье ночью столбик термометра упадет до -2 градусов, а днем поднимется до +9. Отмечается, что в эти дни ожидаются дожди и мокрый снег.